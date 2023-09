Hiinast leitud lõualuu võib ürginimeste sugupuud laiendada

Näiteks oli lõuajoont ääristav luuosa sedavõrd paks, et see oleks võinud kuuluda juba vähemalt 1,5 miljoni aasta eest oma eelkäijatest eristunud Homo erectus'ele, nn püstisele inimesele. Samuti pole sellel nüüdisinimestele iseloomulikku väljaulatuvat lõuga. Samas on alalõualuu selle otstes piisavalt õhuke, et selle saaks omistada ka nüüdisinimestele.