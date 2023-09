Igor Volke: energofooride ehk müstiliste valgusnähtuste esinemisel on hakatud teatud kohti erilisteks, nendes toimuva või kogetu tõttu ka sageli pühadeks pidama

Tahan rõhutada tunnustavalt inglaste laia haaret neis otsinguis ja eriti RILKO-t (The Research Into Lost Knowledge Organisation), mis tegeles ley-liinide (energoinformatiivsete liinide) otsingute, markeerimise ja seoste leidmisega inimtegevuse ja looduspaikadega ning arhitektuuriliste eriobjektidega, nagu kirikud, kultuuri- ja kultuskeskused ning poliitilised peakorterid. RILKO töödega sain tuttavaks tänu Tõnis Vindile, kelle mõttekäigud ja uuringud olid äratanud Briti kolleegide tähelepanu. Aastasadu valgusnähtusi, sajad legendidega seotud kohad Briti saartel kujutavad endast rikkalikku pärandit, millega saab töötada veel homnegi energoinformatiivsete nähtuste ja semiosfääri uurija. Sama saab ja tuleb rõhutada ka Eesti kohta.

Energofooride üks levinumaid päritolutõlgendusi kannab nime „maavalgused“ (earth light revelations), mida on aastaid uurinud britt Paul Devereux. Inglismaal megaliitkultuuri tuntud objektide läheduses on sageli nähtud samu mõistatuslikke valguskerasid. Kuna sealmail on pikk traditsioon geobioloogial ja maakiirguste uuringuil ning on otsitud seoseid inimese ja looduskeskkonna vahel ja nende omavahelisi võimalikke seoseid arhitektoonikaga (losside, mõisate, erinevate ehitiste ja megaliitidega ja nende asukohtadega), siis on kujunenud mitu uurimussuunda ja koolkonda.

Rahvusvaheliselt väga tuntuks saanud nähtuste kogumik on seotud aastakümneid Põhja-Norras asuva Hessdaleniga. Geoloogiliselt huvitavas ja maagirikkas mäestikupiirkonnas on sooritatud sadu Rässa lõkitsa taolisi vaatlusi, millele on lisandunud samavõrd atmosfäärseid energofooride ja UFO-de vaatlusi. Nähtuse uuringute vaheraportitega tutvustas mind Heikki Virtanen juba 1970-ndate lõpus. Hessdaleni nähtuse põhjustajaks on pakutud mandrilaamide nihkumisest tingitud piesoelektrit, mis indutseerib ka atmosfääris UAP-sid (Unidentified Aerial Fenomenon, ka Unknown Anomaleous Fenomenon). Loomulikult on piirkonnas palju ufovaatlusi ja pärimussiirdeid kuni trollilugudeni välja. Paari aasta vältel sooritasid Hessdalenis kompleksuuringuid NATO ja Rootsi sõjajõud, tulemusi ei avalikustatud. Uuringud haakuvad koha ja piirkonna nn georuumilise (geospatial intelligence) luure huvivaldkonnaga.

Kuna kõnealused objektid esinevad sageli maapinna lähedal või selle kohal, inimeste lähedal, avaldades vaatlejaile tihti kaasnevate ilmingute tõttu tugevat muljet, on hakatud neid kohti erilisteks, nendes toimuva või kogetu tõttu ka sageli pühadeks pidama.

Püha Elmo tuled, soogaasid ja mitmed plasmamoodustised on ka perekonnast energofoorid, mis samuti vajavad edasisi uuringuid nii elektromagnetismi kui madalatemperatuurse plasma valdkonnas. Nende nähtuste objektiivsus, toime keskkonnale ja sage esinemine koos UFO-nähtusega on põhjendatult toonud kasutusse uue termini – UAP (Unidentified Aerial Fenomenon, ka Unknown Anomaleous Fenomenon).

Siin peatükis on kirjeldatud arvukalt kerakujuliste objektide vaatlusi. See kogumik on esimene samm sellelaadsete andmete kogumisel ja tutvustamisel, millest saab edasi liikuda praktiliste kohauuringute ja välitöödega, mis annavad võimaluse aja, koha ja keskkonna seoste leidmiseks nende mõistatuslike energiate ja põhjustega.

Kohaga on sageli seotud ka teistsugused valgusnähtused, nagu valgussambad, mis esinevad eri tonaalsusega, on erineva läbimõõduga ja ulatuvad sageli kümnete ja isegi sadade meetriteni kõrgusesse. Nende sammaste värvus võib tuleneda atmosfääri tingimustest, nagu kaarleegil väliskeskkonnas. Sammaste ja torude esinemise koht on aga eraldi uurimissuund, mis vajab aluspinna, karsti, pinnasest eralduva gaasi või plasmaprotsesside uuringuid.

Omaette kategooria moodustavad valgusnähtused, mis pole alati seotud kohaga, vaid x-faktori esinemisega keskkonnas. Siin on tegu laserkiiri meenutavate valgustega, püsivate ja muutuva läbimõõduga valguskoonustega, mis sageli käituvad nagu otsinguvalgused (searchlights). Selliste valguskiirte sagedane, intensiivne, „otsiv-mõistuslik“ käitumisviis on sageli suunatud inimesele, loomale või konkreetsele objektile (ka kohale). Kõrvaltvaatajale on selline nähtuse iseloom intrigeeriv ja paneb küsima, mida või keda otsitakse. Probleemi teravik on aga selles, kes otsib.