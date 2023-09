NÄDALA TAROSKOOP 18.-24.9 | Sinu teele saadetakse olukordi, mis lasevad sul läbi teadlike otsuste kasvada ja iseendaga suuremasse harmoonilisemasse jõuda

Nädalat iseloomustab müntide kuninganna. Sind ootab ees rahulik periood, kus asjad liiguvad edasi stabiilselt ja rahulikus tempos. Hea aeg on elu materiaalse poolega tegelemiseks ning püsiväärtuste loomiseks. Suhetes on samuti ootamas küllaltki hea potentsiaaliga aeg – nüüd on õhus energiad, mis toidavad sensuaalsust, viljakust ja meelelisi naudinguid.

Nädala kaardiks on sauade neli. Sind ootab ees väga hea nädal, kus tunned, et suudad nii mõndagi oma unistuste täitumise osas ära teha. Oled oma lähedastega ühel lainel ja just head inimsuhted on need, mis sind paljuski edasi aitavad. Suudad end tavapärasest rohkem avada ja julged näidata oma nõrkusi ja tugevusi. Just sinu siirus, avatus ja julgus on see, mis sel nädalal sind igal elualal kenasti edasi viib.