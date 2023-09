Põlvkondi varjus olnud trauma saladus

Tõenäoliselt on tegu siin põlvkondi edasi kandunud varjatud traumaga! Vahel nimetatakse seda ka pärilikkuseks.

Keeruliseks ning pikaldaseks võib teha asja see, et keegi ei tea sellest, millest siin juttu tuleb. Keegi pole seda enne sind vaadanud ega näha tahtnud. Ja ometi on see müstiline miski kogu suguvõsa arengut pärssinud. Sa ei tea, kes ja milline on su vastane. Sa ei tea, kes või mis on su südame kutset ning selle ehedat kehastust nii kaua hävitanud.

„Hävitaja“ rolle võivad olnud mängida su esivanemad ja sugulased, sest ka nende elu kutse on olnud varjatud. Ka nemad on olnud nähtamatud, on olnud selle varjatud miski vangid ning truud kannatusele. Aga elu? Elu kutse? Nende elu kutse on jäänud kuulmata? On olnud instinktid, mis elu edasi annavad… Ja sina oled teinud justkui kõik „õigesti.“ Ja „nemad“ on teinud kõik „õigesti.“ Tundnud, kogenud, näinud, loonud teadlikult. Aga miski on elu loomulikku kulgu ikka kinni ning tagasi hoidnud!

Su keha on kasvanud trauma teadvuses! Ja on seda valu edukalt kehastanud! Su keha ning selle hoiakud on need, mis signaale ümbritsevale saadavad. Sinu hinges võib aga olla juba ammu hoopis midagi muud, kui välja paistab! Ja sa saadad endast välja segaseid sõnumeid. Tahtmatult! Sest su keha alles õpib südame järgi elama. Seega me ei tea, kas see, mida näeme, on sügavam tõde või vaid me Avatar. Me ei tea seda seni, kuni keha saab südame kutsega suuresti üheks! Siis segadus kaob! Ja siis on su südame kutse nähtav kogu ümbritsevale maailmale! Alles siis!

Seni, aga suudavad sind näha vähesed! Suudavad näha ja kogeda imelised inimesed, kes teavad, kes näevad, kes tunnevad armastuse juba kaugelt ära ega lase end segada kõrvalisel. Kes ei anna oma tähelepanuga jõudu ebaolulisele. Sest neil endil on otse ühendus suuremaga!