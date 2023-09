Alkeemia lugemisnurk | Eesti anomaalsete keskkonnanähtuste X-failid

Need andmed, st lood, on see aines, milles peitub mõistatuslik miski, mida otsime ja mille suhtes igaüks meist näitab üles erinevat huvi, hasarti või ükskõiksust. Nähtustesse süvenemise ja juba varajase analüüsi käigus võib märgata väga erinevaid aspekte: nähtusi saatvad eri tüüpi helid, nähtuse või objekti mõju ning jäljed keskkonnale, ka inimesele. Tunnistajail esinevad psühholoogilised ja somaatilised reaktsioonid, nagu paralüüs, unetaoline seisund, verevalumid, külma- ja kuumatunne, UV-kiirguse kahjustus, hirm, vaimustus jms.

Energofoore, ufonähtusi, psühholoogilisi ja psühhosomaatilisi (PPS), poltergeiste ja rohuringe ühes kogumis vaadelda pole õige. Kui jagada anomaaliad gruppidesse ja vaadelda neid eraldi seivatena ning otsida nendevahelisi seoseid või sõltuvusi, on suurem väljavaade teatud mustri avastamiseks. Paigutades need sündmused aegritta, hõlbustab see vaatlejal materjali jälgimist ning süvenemist ajalise ja ruumilise sõltuvuse leidmiseks. Kategooriateks jaotamine ongi esimene samm selle lähteaine analüüsil. Nähtuste esitamine ajalises järjekorras annab ülevaate sündmuste esinemise dünaamikast, eriti Eesti juhtumite puhul, kuid raskendab erinevate kategooriate eraldi analüüsi. Aegreas anomaaliate esinemine – vaatluste sagenemine enne meie taasiseseisvumist – äratab vaieldamatult tähelepanu. Siin jääb tõlgendusvõimalus igaühele – las materjal kõneleb enda eest. Vaid niipalju märkusena, et tele- ja raadiosaated toimusid pärast anomaaliate esinemise tipp-perioodi ega saanud inspireerida või provotseerida varasemaid, tippajale eelnevaid vaatlejaid ja tunnistajaid.

See kõik leiab aset erinevates riikides, erinevate rahvastega, eri kultuurides, eri rassides, erinevate sugude, vanuseastmete, haridustasemetega, meeste, naiste, laste ja loomadega. Sageli jätab toimunu jälgi meie keskkonnale, kehale, radariekraanidele, filmi- ja fotosalvestistele nii öösel kui päeval. See võtab osa meie sõjaväeõppustest ja kontrollib meie militaartehnoloogiat. Nagu sellest oleks veel vähe – see jätab jälje meie hingeellu, mõttemaailma, unenägudesse, meie salajastesse ja avalikesse aruteludesse, teaduse diskursustesse, kultuuriloomingusse, meie noosfääri.

Jälgin sügava tähelepanuga, antropoloogi tõsidusega, kriminalisti teravusega nii toimuvat kui ka neid, kes on sündmuste osalised, ja neid, kes võtavad sõna (sageli karikatuurse enesekindluse ja veendumusega) selle nähtuse olemise või mitteolemise, mitte tõsiseltvõetavuse või ... võetavuse suhtes. Teatud professionaalne, akadeemiline osavõtmatus, mingi eriline üleolek ja hoolimatus toimuva suhtes paneb otsima nende kõrvalseisjate motiive ja „ükskõiksuse“ põhjust, varjatud algoritmi. Mis see on, mida ignoreeritakse?

Need on meie planeedi Maa keskkonnas esinevad anomaalsed keskkonnanähtused, mis on laiale avalikkusele suuremalt jaolt teadmata – ka siin, Kodu-Eestis. Nüüd on koht esitada antropoloogia põhiküsimus – misjaoks? Miks need nähtused esinevad? Miks sellisel kujul, sellisel ajal, sellises kohas? Ja läbi ajaloo.

/.../

Meie ei tea ühemõtteliselt, selgelt ja kategooriliselt, kes me oleme. Kas me oleme reinkarneeruvad vaimud, kes kasutavad keha? Kas kosmoses on teised tsivilisatsioonid? Kas meid patroneerib kõrgem tsivilisatsioon nii, et avalikkus ei tea? Mis toimub pärast surma? Ja ajastu teravaim küsimus – mis on teadvus ja mis on aja roll?

/.../