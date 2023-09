Kannatamise põhjuseks on iha

Hea näide endale mentaalsete kannatuste põhjustamisest on see, kuidas suhtume oma kehasse. Noor olles näed sa ühte moodi välja. Saad vanemaks ja välimus muutub. Mis selles halba on? See on ju imeline. Su keha muutub täiesti ise. See on loomulik protsess, mis ei peaks mingeid kannatusi põhjustama. Samal moel läbid elus palju erinevaid kogemusi. Need ei peaks sind kannatama panema. Kogemus ei tähenda kannatamist. Kogemus on kogemus. Aga kui otsustad, kuidas nad sinu arvates olema peaksid, ja nad seda ei ole, siis hakkad kannatama. Kannatamist põhjustab su mõistusliku otsuse ja su ees lahti rulluva reaalsuse vaheline kontrast. Su kannatuse suurus vastab selle mittevastavuse astmele.

See, mida siin uurime, ületab enamuse inimeste taluvuspiiri, kuid see on tõde. Lähtuvalt oma minevikus kogetust oled mentaalselt otsustanud, mis sulle meeldib ja mis mitte. Usud tõemeeli, et maailm peabki selline olema, nagu sa tahad. Ilmselgelt ei põhine selline uskumus reaalsusel. Seni, kuni oma uskumusest kinni hoiad, on sul raske.

Nüüdseks on meil üsna selge ettekujutus isiklikust meelest. Näeme, et meelemõistuse esimene kiht põhineb aistingulistel muljetel. Teine kiht on samskara’d, millel me eluvoolus minna ei lasknud. Sellisele aluspõhjale rajasime väga isiklikud meeldib/ ei meeldi mõttemustrid ning arusaamad, kuidas maailma oma tahte järgi painutada. Need meeldib/ei meeldi mustrid on nii tugevad, et imevad enda loodud elumudelisse kogu teadvuse. Tegelikult oleme niivõrd selle kütkes, et moodustub iseenda minapilt.

„Mina olen see, kellele meeldib see ja ei meeldi too, ja mul on tõsi taga, et saada, mida tahan.“ Oleme selles mullis nii kinni, et ei teadvusta endale, et meie sees on keegi, kes kõike seda vaatab. Aga on – kuidas me muidu teaksime, et see toimub?