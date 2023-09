Enamik inimesi, kes ühest suhtest teise hüppavad, leiavad, et pingutustest hoolimata „õnnestub“ neil iga kord samade probleemide otsa sattuda. Miks see on nii?

Omale kaaslase „vaba“ valimine on lõppkokkuvõttes alateadvuse saavutus, kellel on oma isiklik eesmärk. Ja alateadvuse põhiline soov on saada terviklikuks ning ravida terveks lapsepõlves saadud haavad. Selleks käib ta ringi oma üksikasjaliku kujutluspildiga õigest kaaslasest, otsides mitte õigeid omadusi, vaid õiget keemiat. Ja mis on see keemia? Kõigest alateadlik tõmme kellegi poole, kes meie arvates täidab meie konkreetseid emotsionaalseid vajadusi. Täpsemalt on see vajadus täita ära lapsepõlveaegsed „lüngad“, see on soov, et kaaslane rahuldaks psühholoogilised vajadused, mille me ebatäiuslikud vanemad või hooldajad lapsepõlves täitmata jätsid. Kuidas loodame seda teha? Armudes ülepeakaela kellessegi, kel on nii meie ebatäiuslike vanemate positiivsed kui ka negatiivsed omadused, kellessegi, kes vastab sügaval meis peituvale kujutisele ning kelle kehastust me alateadlikult otsime.