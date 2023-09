Käes on Kuu loomise aeg ja Merkuuri retrograadi lõpp

Kui Kuu liitub Päikesega, avaneb võimalus seada selged sihid ja alustada teekonda kasvamisele. Selle Uue Kuu potentsiaali suurendab suur kolmnurk, kuhu on kaasatud Jupiter, Uraan ja Pluuto. See harmooniline konfiguratsioon loob kosmilise kangastiku, mis ühendab nende planeetide laienevad, uuenduslikud ja transformeerivad energiad. Jupiter, külluse ja laienemise planeet, töötab sujuvalt koos Uraaniga, muutuste ja innovatsiooni planeediga ning Pluutoga, sügava transformatsiooni ja taassünni katalüsaatoriga. Kombineeritult loovad nende energiad harmoonilise voolu, mis toetab meie kavatsusi ja pürgimisi. See on soodne aeg kalkuleeritud riskide võtmiseks ja oma autentse potentsiaali avastamiseks.

15. septembril tervitab meid Merkuuri liikumine otseks analüütilises Neitsis. Kui Merkuur pöördub oma kodumärgis otse, rõhutab see täpsust, korda ja analüütilist mõtlemist. See joondumine pakub võimalust integreerida retrograadi ajal õpitud õppetunde ja panna need tegutsema. Neitsi analüütiline olemus töötab harmooniliselt koos Merkuuri vaatleva iseloomuga, aidates olukordi hinnata parema selguse ja tähelepanuga detailidele.

Meid kutsutakse sukelduma oma mõtetesse, ümber hindama uskumusi ja harjumusi, mis meie kasvu on takistanud. Nagu osav arvutitehnik, on meil võimalus ümber kujundada oma sisemist operatsioonisüsteemi, võimaldades sujuvamat ja tõhusamat kognitiivset protsessi. Siiski on oluline olla teadlik potentsiaalsetest komistuskividest. Neitsi täpsust otsiv olemus võib mõnikord viia liigse analüüsimiseni, takistades avatud suhtlust. Me saame praktiseerida tervislikku, konstruktiivset dialoogi, kohandudes oma emotsioonidega ja olles teiste tunnetele vastuvõtlikud.