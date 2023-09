Kuidas aru saada, et sul on sõltuvus?

Alkoholisõltuvust iseloomustavad iha alkoholi järele, enesekontrolli kaotamine, tolerantsus, füüsiline ja/või psühholoogiline sõltuvus ning võõrutusnähud. Nii nagu uimastitarbimisega võib areneda tolerantsus, nii ka alkoholiga ning see ei tähenda mitte seda, et me ei jää enam purju, vaid meil kulub alkoholitarbimise algusaegadega võrreldes purjujäämiseks rohkem aega.

Kuivõrd teie maks ei tunne põletusega seotud valu, siis võite end sõna otseses mõttes surnuks juua. See pole just ilus surm, sest toksiinid, mida teie maks ei suuda enam välja filtreerida, mürgitavad teid aegamööda. Kui te tunneksite maksa põletamisest tingitud valu, ei võtaks te enam kunagi teist drinki.

Etanool sõna otseses mõttes põletab ja armistab teie maksa. Maksatsirroos ehk maksa pöördumatu kõvenemine on põhjustatud armkoest, mis maksas etanoolipõletuse tagajärjel tekib. Mayo kliiniku materjalides kirjeldatakse maksatsirroosi järgmiselt: „Tsirroos on seisund, mis põhjustab maksa pöördumatut armistumist. Kuivõrd normaalne kude asendub armkoega ning maksa verevarustus on häiritud, siis on maksal üha keerulisem inimese elu ja tervise jaoks hädavajalikke funktsioone täita. Muude olulisemate ülesannete hulgas neutraliseerib maks kahjulikke aineid, puhastab verd ja toodab elutähtsaid toitaineid.“

Tooteid reklaamitakse viisil, mis muudab nende etanoolitoodete joomise imeliseks. Pole vahet, kas nad annavad oma tootele viinamarjasordi järgi peene nime nagu Cabernet Sauvignon või Pinot Noir, või lisavad nad oma etanoolitootele mullid ja nimetavad seda šampanjaks või õlleks – tegelikult müüvad kõik etanooli. Ning just etanooli pärast joote te veini, õlut, viskit, viina, tekiilat või mõnda muud alkohoolset jooki. Kui arvate, et see ei vasta tõele, siis eemaldage pudelist veinist alkohol ning mõelge, kas te maksaksite pudelitäie kääritatud viinamarjajoogi eest kümneid dollareid.

Alkohoolseid jooke tarbides ajame me kõik taga etanooli, sest see aine tekitab meis eufoorilise tunde ning selle tundega alkoholimüüjad kauplevadki. Alkoholitootjad lisavad toodetele erineva väljanägemise saamiseks värvaineid, erineva lõhna jaoks lõhnaaineid, maitse jaoks maitselisandeid, kasutavad atraktiivsuse tõstmiseks erinevaid pakendeid ning teevad erineva kangusega jooke, mis siis vähem või rohkem efektiivselt eufooriat tekitavad.

Üks alkoholi salakavalamaid omadusi seisneb selles, et aeglaselt ja märkamatult õõnestab see meie peatumismehhanisme ehk meie võimet joomist lõpetada. See protsess toimub nii aeglaselt ja märkamatult, et me ei saa arugi, kui peatumismehhanismid on juba purunenud. See tuleb ilmsiks alles siis, kui püüame lõpetada, kuid ei suuda.

On veel palju teisi sõltuvust tekitavaid aineid, mis võivad võõrutusnähtusid põhjustada, kui nende tarbimisest loobuda püüame. Näiteks kofeiin on mõõdukalt sõltuvust tekitav ning kohvi, tee, koolajookide, šokolaadi ning teiste kofeiini sisaldavate toodete tarbimisest loobumine võib tekitada selliseid võõrutusnähtusid nagu peavalu, ärrituvus, väsimus ja depressioon. Paljud inimesed on tegelikult kofeiini sisaldavatest toodetest nagu kohv, tee ja koolajoogid sõltuvuses.

Põhja-Ameerikas möönab 80–90% täiskasvanutest end regulaarselt kofeiini tarbivat. Kofeiin, nagu kõik teised stimulandid, ergutab keha. See on nagu väsinud hobuse peksmine, millel võib olla mitmeid potentsiaalselt ohtlikke kõrvalmõjusid nagu südame rütmihäired, mille puhul süda lööb ebaregulaarselt. Terve keha toodab ka omaenese jõul stabiilset, naturaalset energiavoogu, mis meid kogu päeva varustab. Hommikune kofeiinitarbimine mõjutab meie aju ebaloomulikult stimuleerides, mis küll innustab meid, kuid röövib meilt päeva teises pooles vajaminevat energiat, tekitades vajaduse uue kofeiinidoosi järele. Kohv kurnab ka maksa. Hiina meditsiini praktiseerijad väidavad, et see kahandab meie maksa qi’d (või chi’d), mis tähendab energiat või elujõudu.