Hiina meditsiini arsti Rene Bürklandi toitumissoovitused sügiseks: aita energial sissepoole liikuda

Sügis on viljade valmimise, saagi kogumise ja koristamise aeg. Kevadel tärganud ja suvel kasvanud taimed saavad sügiseks valmis - kogu energia ja elujõud on talletatud viljadesse. Mida kaugemale sügis areneb, seda madalamaks langeb temperatuur, seda külmemaks ja pikemaks muutuvad ööd - loodus valmistub puhkuseks ja rahuks. Kõiges ümbritsevas hakkab võimust võtma yin-energia, päikselist ning sooja yang'i jääb üha vähemaks.

Inimestel, kellel on sooja yang-energiat vähe, on sügisel ja eriti talvel raske hakkama saada - tuleb masendus ja depressioon, sest neil on vaja välist valgust, soojust ja päikest, et tasakaalus püsida. Kuigi sügisel võib palju sadada ja ilm tundub niiske, on tegelikult sügisele iseloomulik ilmastikufaktor kuivus. Vahet ei ole, kui palju sajab, taimed kuivavad ikkagi ära. Looduses hakkavad energia ja elumahlad liikuma alla- ja sissepoole. Kui suudame ka enda kehas energiat selles suunas liigutada, on meil lihtsam muutustega kohaneda ja tervist ning heaolu säilitada.