Kosmiline vastukäik sinu soovile muutuda

Hoiatus: kui sa muutusi liiga jultunult läbi hakkad viima, võib universum ise sulle vastukäigu ette sööta! Näiteks kui sa ostad maja ja nädal aega pärast sisse kolimist lõpetavad korraga töötamise nii su nõudepesumasin kui ka auto. Sa ütled endale: „Oh ei! See on märk, et ma poleks pidanud kunagi oma vanast korterist lahkuma!“ Noh, ma pakun välja teistsuguse viisi, kuidas sellesse suhtuda. See on lihtsalt universumi komme sulle öelda, et jah, sa oled läbi viimas suurt ja vaprat muutust! Siin on minu vastukäik! Tõesta, et oled tõesti selle muutuse läbiviimisele pühendunud!

Veel üheks näiteks kosmilisest vastukäigust võime naasta minu perekonnatausta puudutava loo juurde. Kui ma hakkasin esimest korda muutma enda osa neis sissejuurdunud perekondlikes mustrites, teadsin ma, et sellisesse ülesandesse ei tohi suhtuda kergemeelselt. Kogenud terapeudina mõistsin ma, millist ärevust minu muutunud käitumine võib tekitada, ja aimasin ette nii endast tulenevat vastupanu muutustele kui ka mu perekonna „muutu tagasi!“-manöövreid. Aga haridusele vaatamata olin ma selle ettevõtmise jaoks liiga naiivne ja liiga vähe valmistunud. Keegi polnud mind hoiatanud kosmiliste vastukäikude eest.

Ma jagan nüüd ühte minu vastu aset leidnud kosmilist vastukäiku. Aastaid pärast toda emaga köögis peetud meeldejäävat jutuajamist käisin ma oma vanematel Phoenixis külas. Ma olin just teada saanud, et mu isa, kes oli nii hea tervisega, et oli saanud uhkelt seitsmekümne viie aastaseks, ilma et ta oleks kunagi isegi suurema nohu käes kannatanud, oli hiljuti tabanud väiksemat sorti südameatakk. See ootamatu ja soovimatu meeldetuletus isa surelikkusest torkas mulle taas selgemini pähe teadmise, et mu vanemad on vanaks saanud ega jää alatiseks alles. Selle külaskäigu jooksul tundsin ma mõlema vastu erilist armastust ja see innustas mind ette võtma veel üht jõulist ja vaprat sammu muutuste suunas.