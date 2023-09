NÄDALA TAROSKOOP 11.-17.9 | Käes on soovide täitumise aeg

Nädala võtab kokku poodu. Sinu jaoks on nüüd asjad pea peale pööratud. Puutud kokku enda jaoks uudsete oludega ning see lööb sinu tavapärase elukorralduse sassi. Ära lange masendusse, sest tegelikult ei ole midagi hullu juhtunud. Anna endale aega kohaneda ja oska näha suuremat pilti, ning märkad, et paanikaks pole põhjust.

Tööalaselt saad nüüd tunda rõõmu kordaminekutest ja võid saada ka väga huvitavaid uusi pakkumisi. On tõenäoline, et saad ka kusagilt mõne hinnalise kingituse, ettepaneku tulutoovaks koostööpakkumiseks või võimaluse teenida lisaraha. Väga edukalt peaks sel nädalal edenema ettevõtmised just neil, kes tegelevad elu vaimse poolega, kaunite kunstide ja kõigega, mis hõlmab keha ja meele harmooniaga seotud tegevusi.

Suhted peaksid laabuma suurepäraselt ja harmooniliselt, sest tunned end ise tuleviku suhtes positiivselt meelestatuna ning ka sind ümbritsevad inimesed on sinu jaoks paremini mõistetavad. Praegu on väga hea aeg selleks, et leida viise, kuidas suhtes luua ühiseid imelisi mälestusi, saada lähedasemaks ja kogeda uusi asju. Ühe nüansina peab aga praegu arvestama, et edasi viib eelkõige ausus. Kui oled siiras ja tõesti usud sellesse, mida teed, siis võid loota ka kõige suurepärasemate tulemuste peale. Kui sa oled midagi varjnud, kas siis iseenda või partneri eest, siis võivad need teemad praegu esile kerkida ja nõuda endale tähelepanu. Milline lahendus saabub nendele keerukamatele hetkedele, sõltub ainult sellest, kas ja kuidas oled valmis oma emotsioone süvitsi lahkama.

Nädala kaartideks on karikate paaž ja päike. Märksõnadeks on lootus, positiivsus, vabadus ja elu lihtsad rõõmud. Tunned, et suudad hoida oma mõttemaailma positiivsena ja sellest tulenevalt laabuvad paremini nii inimsuhted kui ka sinu läbisaamine iseendaga. Võid saada toredaid küllakutseid, põnevaid koostööpakkumisi ja ka elu romantilisem pool võib pakkuda väga positiivseid üllatusi.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaardiks on müntide kuus. Sel nädalal on esiplaanil rahaga seotud teemad. Pead ise raha välja andma ning ootad ka kusagilt saabuvat rahasummat. Lisaks sellele peaksid nüüd enda jaoks lahti mõtlema ka laiemalt töö ja rahaga seotud teemasid. Kas tunned, et annad rohkem, kui vastu saad? Või tunned hoopis, et oled kellelegi võlgu? Katsu leida rahaasjades tasakaal.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku sauade kaheksa. Nüüd pead olema valmis kiireteks arenguprotsessideks ja ootamatusteks. Juba lähitulevikus jõuavad sinuni uudised, mida oled oodanud. Tunned, et oled pidevas liikumises ja rahulikud ajad on selleks korraks mööda saanud. Samuti on nüüd võimalus armumiseks.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab kohtupäev. On saabunud aeg, kus sulle tasutakse sinu tegude ja mõtete vääriliselt. Kui oled panustanud oma ettevõtmistesse või inimsuhetesse piisavalt, siis just nüüd hakkavad sinu teod vilju kandma. Samuti saad nüüd vabastada end kõigest sellest, millega oled olnud rahulolematu. Kerge hinge ja südamega saad minevikust lahti murda ja liikuda ilma liigse hingelise koormata edasi.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on õiglus. Praegu pead olema oma tegudes hoolikas, sest saad vastu just nimelt sama mõõdupuu järgi, mida välja annad. See ei tähenda, et peaksid oma soove alla suruma või allaheitlikult käituma. Vastupidi, toimi oma südame õiglustunde järgi - aita neid, kes seda tõesti vajavad ning jäta nende õppetunnid neile, kelle arenguks need vajalikud on.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku surm. Nüüd on jõudnud sinu elus teatud olukorrad, suhted või teemad punkti, kus sul tuleb teha otsus edasise tuleviku osas. On võimalik, et sa kas reisid, kolid võid lausa vahetad töökohta. Igal juhul ei jää sinu ümbrus samaks, vaid sa puutud kokku enda jaoks uute oludega. See kõik ei tohiks sind aga hirmutada, sest tegemist on elu loomulike arenguprotsessidega.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)