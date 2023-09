Teekond soovitud armastuseni | Millest alustada?

Ma olen ma tuttav probleemidega, millega vallalised potentsiaalse kaaslase leidmisel silmitsi seisavad. Häbelikkus, hirm, kahetised mõtted ja kunagised katastroofid kohtingute vallas võivad partneri otsinguid tublisti pärssida. Uskuge mind, ma olen pettunud vallaliste suust kuulnud hulgaliselt õudustäratavaid lugusid äraütlemise ja muude piinlike – isegi ohtlike – olukordade kohta ning ma mõistan täiesti soovi jääda koju raamatut lugema ning lootma, et põrkad tulevase kallimaga tööle minnes lihtsalt tänaval kokku. Aga vältimatu tõde on see, et suhte loomiseks tuleb käia kohtades, kus on võimalik inimestega kohtuda. Ja see tähendab, et pead end avama. Ma ei mõtle seda, et peaksid kõik oma võlud keskpäeval linnaväljakul letti lööma, vaid seda, et peaksid suhtlusringkonda laiendades tagama endale nii palju potentsiaalse kaaslase valikuid kui võimalik.