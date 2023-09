ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge teraapialabor|Dr. Toomas Toomsoo: raamat „Silmiavav insult“ on kohustuslik lugemisvara kõigile, kes oma pere- või lähikonnas insuldiga kokku puutuvad

Dr. Toomsoo: „Arste on õpetatud haigust ravima, diagnoosima, mõtestama, kuid mitte haigusest arusaama patsiendi vaatevinklist. See oskus tuleb arstil elukogemusega. Olen tänulik oma patsientidele, kes on õpetanud mind, kuidas haigusega toime tulla.“

Meie vestluse aluseks on Ameerika ajuteadlase PhD Jill Bolte Taylor’i raamat „Silmiavav insult,“ (Pilgrim 2023), mis on taastumise käsiraamatuks kõigile neile, kes on mõne ajuvigastusega kokku puutunud ning emotsionaalne lugu sellest, et sügav sisemine rahu on kõigile kättesaadav.

Dr. Toomsoo hinnangul on see raamat kohustuslik lugemisvara kõigile, kes oma pere- või lähikonnas insuldiga kokku puutuvad. See õpetab insuldihaiget ja haigust ennast paremini mõistma ja inimest taastumiseprotsessis empaatiliselt toetama.

Lisaks eeltoodule räägime ka arstieetikast, kaalulangetamisest, ülipopulaarse diabeediravimi Ozempic toimetest ja Covid19 mõjust inimese ajule ning närvisüsteemile.

Toomas Toomsoo jagab meiega ka oma isikliku sisemise rahu kontseptiooni ja vaimse ning füüsilise tasakaalu hoidmise meetodeid. Elu väljakutsetega toimetulekuks peab meie külaline oluliseks rahulolu iseenda ja oma eluga ning head kohanemisvõimet. Tema hea elu juurde kuuluvad neuroloogiaga võrdselt perekond, sõbrad, sport ja punane veingi.

