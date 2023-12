Mis on püsiva armastuse saladus?

Tänapäeva vallaliste kogemused on seinast seina, aga püsiva armastuse leidmisega kaasnev segadus ja meeleheide torkavad meid sügavalt. Abielu ja pühendumine tunduvad olevat kättesaamatud ja ohtlikud, kätkedes endas haiget saamise ja südame purunemise hirmu. Ei ole üllatav, et paljud väga kaua vallalisena elanud inimesed tahavad viimaks meeleheitlikult kaaslast, ükskõik millist kaaslast leida. Mõned, kes on kaotanud lootuse armastust leida, loobuvad selle otsingutest jällegi üldse ja taanduvad oma koopasse haavu lakkuma. Nad keskenduvad maksimaalselt oma tööle ja sõprussuhetele, kodule ja hobidele, leppides aeg-ajalt tekkivate pealiskaudsete suhetega või siis üldse suhete puudumisega. Ma mõistan neid täiesti ja saan aru nende arvamusest, et järgmine suhe ei erine eelmisest kuigivõrd ja et üksi ongi arvatavasti parem. Ja ometi … hellitab enamik meist ikkagi lootust kestvale armastusele. Me loodame ikkagi, et see viimaks me ellu tuleb.

Ehk on su armuelu koosnenud reast ühe- või kolmeöösuhetest: selline asi ehk ei tundunud sulle õige või polnud partnerid sinu jaoks õiged, aga tulemus jääb samaks – edasi järgmise juurde. Ehk oled jõudnud sellesse punkti, kus käid kohtamas pelgalt sellepärast, et oleks keegi, kellega koos kinos käia või magada, aga sa ei armu kunagi või tüdined kiirelt ära ja mõte püsisuhtest hirmutab sind. Võib-olla oled praegu suhtes, aga mõtled, kas see jääb kestma, sest juba on näha, et kaaslane ei ole see inimene, kelleks sa teda pidasid, ja et peagi saab see läbi ja siis jääd jälle üksi.

Ma usun, et selle unistuse täitumine on võimalik enam-vähem kõigi puhul, kes võtavad nõuks otsimisele pühenduda – olgu sa siis vallaline, lahutatud või lesk, gei või lesbi, noor või vana – ja ma usun, et armastuse kogemine on meie terviklikkuse jaoks keskse tähtsusega.

Ma olen raskustes abielupaaridega töötanud nüüdseks üle kümne aasta. See on sageli muserdav ja lootusetu töö. Osapooled on tigedad, lootuse kaotanud ja haavatud. Nad tunnevad end kallima – ja armastuse kui sellise – poolt reedetuna. Tugevate tunnete ja juurdunud käitumismustrite keerisesse kinni jäänuna ei suuda nad mõista, kuidas nende armastus haihtus, kuidas armastus põrmu pudenes. Ka mulle toob see töö sageli pettumusi, sest ma tean, et oma abielu lappimiseks on neil vaja palju õppida – iseenda ja suhete kohta –, aga igapäevased tülid võtavad liigagi sageli kogu energia ning uute asjade õppimise ja uuesti armastama hakkamise pikaks rängaks teeks on kas liiga hilja või on see liiga raske – ükskõik kui väga nad ka ei taha kõike jälle korda teha.

Nägin seda ka omaenda esimese abieluga. Ehkki ma olin ise hingehoidja, ei suutnud aastatepikkune teraapia ja parimad kavatsused meie abielu uuesti kokku lappida. Nüüd tean ma, et püsiva armastuse koostisosad jäid saladuseks nii meile kui ka spetsialistidele, kelle abi me kasutasime; meil lihtsalt ei olnud kooselu püsima jäämiseks vajalikku teavet ja oskusi. Õnnetuna selle abielu läbikukkumise pärast, mida me nii väga päästa püüdsime, pühendasin õpingud ja tööelu suhete tõelise loomuse ja sügavama tähenduse uurimisele. Sel perioodil töötasingi ma välja selle raamatu aluseks oleva imago suhteteraapia teooriad ja praktilise raamistiku. Nüüd olen ma õnnelikus abielus, mis toimib hoopis teisiti, aga mõnikord mõtlen ma, kui teisiti kõik oleks olnud, kui ma oleks juba tollal teadnud seda, mida ma praegu suhete kohta tean, mitte ainult enda, vaid ka nende paaride pärast, keda ma niivõrd masendavate tulemustega nõustasin.