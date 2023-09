Kuidas rääkida kaitsepositsioonil olevate inimestega?

Inimesed asuvad kaitsesse, kui tunnevad end rünnatuna. Mida täpsemini me end väljendame, seda väiksem võimalus on, et teine kaitsesse asuks. Kuid on selliseid inimesi, kes asuvad kaitsepositsioonile sõltumata sellest, millisel viisil sa oma ootusi ja vajadusi väljendad. Kaitsepositsioonil olevad inimesed pööravad olukorra sinu vastu, sest nad ei taha end ise süüdi tunda, kirjutab Nedra Glover Tawwabi raamatust „Pane paika oma piirid“.