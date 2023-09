Pime tehisintellekt annab hoogu palgatööjõu kärpimisele

Populaarses jutustuses elevanti erinevatest kohtadest kombanud pimedatest ränduritest vihjatakse 2+1+1 teadmistega seotud väljakutsele. Kooliaasta alguses võiks ju väita, et kaks pluss üks ja üks annavad kokku neli väljakutset ning rumal oleks neid eristada. Mõnikord on aga üksikasju eraldi märkamata liiga tormakalt järelduseni jõudmine rumal.

See toob esimese ja kõige lihtsamini äratuntava tähelepaneku juurde. Selleks on piiratud kogemusest sündivad järeldused terviku kohta. Kes kompas suure looma saba, pidas tervikut luuaks, keegi arvas londi põhjal, et tegu on maoga jne. Teine ilmne, kuid raskemini hoomatav õpetus tuletab meelde, et puutume tihti kokku asjade või nähtustega, mis on äratundmiseks liiga suured. Räägitakse nähtamatust elevandist.