Just nii kaua kestab üks tõeliselt väestav ja armastav vahekord

Seks on nauditav kõige erinevamates portsjonites. Mõnikord on tahtmist vaid lühikeseks kirehetkeks lõunapausi ajal. Kiire vahekord auto tagaistmel võib panna energia liikuma ja äratada südame kogu ülejäänud päevaks. On palju hetki, mil kiire vahekord on just see, mida sina ja su partner vajate. Kuid pikkadest vahekordadest võivad saada teie seksuaalelu tugisambad.