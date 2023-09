Praktilised nipid ärevate mõtete vähendamiseks

Esimese asjana on oluline saada teadlikuks oma mõtetest. Selleks peame hakkama tähele panema mõtteid, mis meil iseenda ja maailma kohta on. Sageli pole need mõtted päris teadlikud ning paneme neid tähele vaid „vilksamisi“. Kui mõtlemist täpsemalt vaadelda ja analüüsida, siis selgub, et päris suur osa meie mõtetest ei vasta eriti reaalsusele.

Kui oled oma mõtteid hakanud tähele panema ja ärevusega seotud mõtteid märkama, siis on mitmeid võimalusi oma enesetunde parandamiseks.

Lase ärevatel mõtetel minna. Pane oma mõtteid tähele uudishimu ja sõbralikkusega, vaatle neid. Teadvusta endale häirivat mõtet lihtsalt kui üht mõtet. Nii tehes ei lisa sa mõttele jõudu. See on nagu iseenda kõrval seismine ja jälgimine, kuidas mõtted tulevad ja lähevad.

Kuidas seda teha? Kujutle, et sul tekib korraga ärev mõte: „Äkki ma magan hommikul sisse!“ Selle asemel et oma peas vaidlema hakata, võid endale öelda nii: „Hmm, see oli lihtsalt juhuslik, kummaline mõte, mis mulle pähe kargas! Pole ime, et mu pulss tõuseb, kui mu aju sellist asja ette kujutab. See on ainult mõte ja ma saan lasta sellel minna.“

Mõtete vaidlustamine. Teine võimalus ärevuse vähendamiseks mõtlemise kaudu on oma mõtete jälgimine, vaidlustamine ja ümberhindamine.

Tutvu oma mõtlemisvigadega. Kui mõtteid hoolikalt tähele panna, siis näeme, et paljud meie mõtted ei vasta välisele reaalsusele. Neid erinevusi reaalsusest nimetatakse mõtlemisvigadeks. Kõigil meil on mõnel määral selliseid mõtlemisvigu, aga kui neid on liiga palju, siis kannatab inimene suurema tõenäosusega ärevushäire või muu sarnase vaimse tervisega seotud raskuse all.

Mõtlemisviga: Ülevõimendamine

Mis toimub: Negatiivse sündmuse tõenäosuse võimendamine.

Näide: „Järgmine kord, kui ma tundi hilinen, visatakse mind koolist välja!“

Mõtlemisviga: Mõtete lugemine

Mis toimub: Arvamus, et tean, mida teised mõtlevad (ja eeldan, et teiste mõte on negatiivne) ilma tõenditeta. Tegelikult me ei suuda teiste mõtteid lugeda, seega pole mõtet ka üritada.