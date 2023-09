Need on märgid, et sa pead oma elus piire kehtestama

Kui me ei kehtesta piire, tekib meisse rahulolematus, mis omakorda tekitab tunde, et meid kasutatakse ära. Me oleme pettunud, vihased, kergesti ärrituvad. Rahulolematus saab põhitooniks, kuidas me suhestume teiste inimestega. See ei lase meil suhetes anda endast parimat. See tekitab tülisid. Ehitab müüre. Teeb meid paranoiliseks. Pikaajaline rahulolematus mõjutab seda, millisena me tajume teiste kavatsusi. Rahulolematud ja pahased inimesed teevad asju kohusetundest, mitte aitamisrõõmust. Selline rahulolematus võib olla selgesti tuntav ja tajutav ka teistele.