NÄDALA TAROSKOOP 4.-10.9 | Väldi liigsetesse emotsioonidesse laskumist

Nädala võtab kokku müntide seitse. Nüüd on käes aeg, kus saad nautida oma tegemiste vilju. Seda eelkõige töö- ja rahaasju puudutavates küsimustes. Nüüd on mõistlik veidikeseks ka suurem hoog maha võtta, et vaadata tagasi tehtud töödele ning sealt mõned õppetunnid kõrva taha panna tuleviku tarbeks.

Tervise eest hoolitsemisel on tähtis jälgida, et sa järgiks enda kehale ja hingele sobivat rutiini, mis tagab stabiilsuse ja tasakaalu. Võib esineda meeleolulangust, nukrust ja liigset muretsemist. Nende tunnetega tuleks tegeleda, enne kui nende tagajärjed end sinu füüsilises tervises avaldama hakkavad.

Töö- ja rahaasjad on sel nädalal pigem pingelised. Suuri katastroofe ei tasu karta, kuid väljakutsetega puutud kindlasti kokku. Selleks, et nendega toime tulla, pead olema tasakaalukas, nutikas ja rahulik. Mida enam suudad jalad maas hoida, seda lihtsamini situatsioonid laabuvad.

Suhete osas võib olla pingeid, kuna kogu ümbritseva virrvarri sees ununeb suhte eest hoolitsemine ja partnerit võetakse iseenesestmõistetavana. Kui rõõm ja spontaansus kaovad ja ainult igapäevased askeldused ning praktiline reaalsus kerkivad esiplaanile, siis hakkab romantika vaikselt hääbuma. Ära unusta väikseid sentimentaalseid üllatusi, armsaid hetki ja kvaliteetaega. Pööra oma suhtele igapäevaselt tähelepanu, kui soovid, et see õitseks ja areneks.

Nädala kaartideks on sauade kümme ja mõõkade kuningas. Sinu elus hakkab muret tegema mingi olukord või valik, mis esialgu tundus sulle hea ideena, kuid nüüdseks on kaasa toonud palju kohustusi ja muretsemist. Tunned, et sinu õlgadel on koorem, mis on raskem, kui jõuad või tahad kanda. Sellest saab läbi ainult distsipliini ja enda käsile võtmisega. Just kohalolu, oma soovide ja unistuste uuesti üle vaatamine ja tänulikkus aitavad sind praegusest keerulisest hetkest üle. Ära lase emotsioonidel üle pea lahvatada. Kui vaja, võta päev korraga, et oma hetkeolukorras taas selgust saada.

Nädala kaardiks on kohtupäev. On saabunud aeg, kus sulle tasutakse sinu tegude ja mõtete vääriliselt. Kui oled panustanud oma ettevõtmistesse või inimsuhetesse piisavalt, siis just nüüd hakkavad sinu teod vilju kandma. Samuti saad nüüd vabastada end kõigest sellest, millega oled olnud rahulolematu. Kerge hinge ja südamega saad minevikust lahti murda ja liikuda ilma liigse hingelise koormata edasi.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku surm. Nüüd on jõudnud sinu elus teatud olukorrad, suhted või teemad punkti, kus sul tuleb teha otsus edasise tuleviku osas. On võimalik, et sa kas reisid, kolid võid lausa vahetad töökohta. Igal juhul ei jää sinu ümbrus samaks, vaid sa puutud kokku enda jaoks uute oludega. See kõik ei tohiks sind aga hirmutada, sest tegemist on elu loomulike arenguprotsessidega.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab müntide kolm. Kätte on jõudnud hea aeg just eelkõige töö- ja rahaasjade osas. Saad rakendada oma oskusi, teadmisi ja kogu potentsiaali selleks, et edu saavutada. Eriti head on suhted sind ümbritsevate inimestega ning igasugune koostöö laabub suurepäraselt ja pingevabalt.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on keisrinna. Nüüd tegeled oma keha ja vaimu vajaduste eest hoolitsemisega. Kuula oma keha, sest just nii saad kõige paremini aimu, millest sa oled puudust tundnud. Nüüd on aeg tegutseda ja lubada oma ellu õrnust, harmooniat, seiklusi, armastust ja teisi häid tundeid, mis vahepeal pole sinu elus just esiplaanil olnud.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku mõõkade viis. Ole nüüd ettevaatlik ja pane end valmis selleks, et esile võivad kerkida mingid ootamatud probleemid või puutud kokku inimesega, kes on konfliktne või lausa sinu suhtes pahatahtlik. Katsu ise jääda võimalikult rahulikuks ja ausaks ning ära lase end mingil juhul intriigidesse kaasa tõmmata.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)