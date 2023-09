Septembrikuu kosmilised energiad|Kuidas mõjutavad sind kuu astroloogilised liikumised?

Meid kutsutakse sukelduma oma mõtetesse, ümber hindama uskumusi ja harjumusi, mis meie kasvu on takistanud. Nagu osav arvutitehnik, on meil võimalus ümber kujundada oma sisemist operatsioonisüsteemi, võimaldades sujuvamat ja tõhusamat kognitiivset protsessi. Siiski on oluline olla teadlik potentsiaalsetest komistuskividest. Neitsi täpsust otsiv olemus võib mõnikord viia liigse analüüsimiseni, takistades avatud suhtlust. Me saame praktiseerida tervislikku, konstruktiivset dialoogi, kohandudes oma emotsioonidega ja olles teiste tunnetele vastuvõtlikud.

Veenus põrkub kolmandat korda sel suvel Jupiteriga (Veenus Lõvis ning Jupiter Sõnnis), meelitades meid kontakti oma kunstilisiste kirgede ja finansiliste püüdlustega. See ruudu aspekt tähistab nende energiate vahel pinget, nõudes meilt delikaatse tasakaalu hedonismi ja vastutuse, ekstravagantsuse ja praktilisuse vahel. Oma olemuselt võib see aspekt esile kutsuda kokkupõrke eneseväljenduses, naudingutes ja ilu hindamises ning säilitada stabiilsust ja harjutada mõõdukust. Selle joondumise ajal kutsutakse meid ümber hindama oma väärtuseid ja prioriteete suhetes, finantsides ja enesehinnangus. See on aeg mõelda, kas meie tegevus on kooskõlas meie pikaajaliste eesmärkidega ja kas meie naudingu või külluse otsing on pikas perspektiivis jätkusuutlik. Positiivsel küljel võib see ruut meid inspireerida leidma uuenduslikke viise, kuidas ühendada oma eneseväljenduse vajadus, et vastutustundlikult luua uusi ressursse. See julgustab meid otsima võimalusi nautida elu naudinguid, säilitades samal ajal stabiilsuse ja turvalisuse. Kui kasutame Veenuse enesekindlust ja loovust Lõvis ning suuname läbi Sõnnis asuva Jupiteri maandatud energia, võime avastada harmoonilise kesktee, mis toetab meie püüdlusi ilma liigsete riskideta.