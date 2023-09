Igasugune muutus on alguses raske, keskpaigas segane ja lõpus imeline

Igaühest võib saada juht oma igapäevaelus, kui ta teeb nii, nagu ma soovitan. Siis, kui see on kerge, aga eriti siis, kui see on raske. Kui sa nii teed, siis on võit sulle tulevikus garanteeritud. Pean lisama, et pole ühtegi inimest, kes ei suudaks suurel määral parandada oma mõtlemist, suutlikkust, tarmukust, jõukust ja eluõnne, kasutades neid igapäevaseid üliolulisi rituaale ja harjutades neid seni, kuni need muutuvad loomuomaseks. See viib nüüd mu loengu kõige olulisema põhimõtteni: parim alguspunkt, et võita ja jõuda suurepärase eluni, on liituda kella 5 klubiga, nagu mina seda nimetan. Sest kuidas sa saad maailmaklassi tegijaks, kui sa ei leia igal hommikul aega, et muuta ennast maailmaklassi tegijaks?