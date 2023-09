Kõige õnnelikumatel inimestel pole tingimata kõige paremaid asju, nad lihtsalt kasutavad kõige tõhusamalt ära seda, mis nende teele satub

Kolm veepotti

Üks noor naine läks ema jutule ning rääkis talle oma elust ja sellest, kuidas kõik asjad olid tema jaoks nii rasked. Naine ei teadnud, kuidas kõigega hakkama saada, ning tahtis lihtsalt alla anda. Ta oli väsinud võitlemisest ja rabelemisest. Tundus, et kui üks probleem sai lahendatud, ilmnes kohe mõni uus. Ema juhatas naise kööki. Ta täitis kolm potti veega ja asetas need kõik pliidile. Juba varsti hakkas vesi pottides keema. Esimesse potti asetas ema porgandid, teise potti munad ja viimasesse jahvatatud kohvioad. Ta lasi neil sõnagi lausumata aeglaselt keeda.

Umbes kahekümne minuti pärast keeras ta pliidi kinni. Tavõttis porgandid veest välja ja pani need kaussi. Siis võttis ta veest välja munad ja asetas ka need kaussi. Viimasena tõstis ta potist kulbiga kohvi ja valas selle kaussi. Ta pöördus tütre poole ja küsis: „Ütle mulle, mida sa siin näed.“"Porgandeid, mune ja kohvi,“ vastas tütar. Ema juhatas ta pottidele lähemale ja palus tal porgandeid katsuda. Naine tegi seda ja pani tähele, et porgandid olid pehmed. Ema palus tütrel seejärel võtta ühe muna ja selle katki teha. Kui naine oli munalt koore eemaldanud, märkas ta, et muna oli kõvaks keenud. Lõpuks palus ema tütrel kohvi rüübata. Tütar naeratas kohvi rikkalikku aroomi mekkides. Ta küsis seejärel: „Ema, aga mida see tähendab?“

Ema selgitas talle, et kõik need toiduained pidid talumasama katsumust - keevat vett. Ent kõigi reaktsioon oli erinev. Porgand sisenes vette tugeva, kõva ja järeleandmatuna. Kui porgand allutati keevale veele, muutus see aga pehmeks ja nõrgaks. Muna oli algselt olnud habras. Selle õhuke koor oli kaitsenud muna vedelat sisu, aga pärast vees keemist oli kogu muna sisu kõvastunud. Jahvatatud kohvioad olid aga ainulaadsed. Pärast keevasse vette panekut muutsid oad hoopis vett, mitte vastupidi.

„Milline neist kolmest oled sina?“ küsis ema tütrelt. „Kuidas sa vastad katsumustele, kui need sinu uksele koputavad? Oled sa porgand, muna või kohviuba? „