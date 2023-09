ALKEEMIA TAROSKOOP SEPTEMBRIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Armastus. Südameasjades tunned end millegipärast ebakindlalt ja tihti ka kurvameelselt. Oled võtnud enda kanda suure emotsionaalse koorma ning tunned nüüd, et sooviksid helgemat ja kergemat aega oma ellu, kus asjad justkui iseenesest ja võluväel laabuksid. Kui sul on muresid, võiksid vaadata suuremat pilti, mõistmaks probleemi tuuma. Kui ise ei suuda lahendust leida, pöördu hea sõbra poole, kas aitab erapooletu kõrvaltvaatajana asju mõista.

Tervis. Võid vajada pisut turgutust. Katsu tähele panna keha märguandeid, et vajadusel loodusravi või leebete teraapiate abil teda turgutada. Nii saad ära hoida selle, et tervis tõsisemat muret hakkaks põhjustama.

Küllus. Tööalaselt saab see kuu olema üsna pingeline. Tunned, et kohati võtab töö- ja rahaasjadega tegelemine enamiku sinu ajast. See tekitab stressi ning mõjub koormavalt. Katsu leida mingi toimiv lahendus, enne kui täielikult vastutusekoorma all kössi vajud.

Küllus. Võid tunda, et see, mida teed, et paku sulle piisavalt huvi. Soovid uusi väljakutseid, et saaksid taas kogeda põnevust. Praegu tasuks hoolikalt järele mõelda, mis sind tõeliselt huvitab ja samas pakuks ka majanduslikku kindlustunnet. Väldi hetkeemotsioonidel põhinevaid otsuseid. Kui aga oled oma sihi osas kindel, siis järgi julgelt südame juhatust.

Armastus. Suhete osas on sind ootamas hea kuu, mis pakub nii romantikat kui toredaid üllatusi. Kui oled vallaline, siis võib tulla romantiline armumine selle sõna kõige otsesemas tähenduses. Kui oled kindlas suhtes, saad nautida helget ja muretut aega. Varasemad ebakõlad ja konfliktid lahenevad sujuvalt ning teineteisemõistmine ja harmoonia on taastatud.

Küllus. Tööalaselt ootab ees hea kuu. Suhted kaaslastega on suurepärased, oled ise motiveeritud ja tunned rõõmu selle üle, mida teed. Võimalikud on ka uued kasulikud kontaktid ja kui oled soovinud töökohta vahetada, siis just nüüd võib avaneda vägagi huvipakkuv võimalus ennast proovile panna.

Tervis. See kuu peaks olema hea aeg. Suudad tagasi saada vahepeal kõikuma löönud meelerahu ning ka füüsilise tervise üle ei saa kurta. Sa hoolitsed enda eest hästi ja see toob kaasa loodetud tulemused. Jätka samas vaimus, sest stabiilsus on sinu hea tervise võti.

Jäär (21. märts – 20. aprill)

Armastus. Südameasjade osas võid nüüd kokku puutuda nii rivaalide, moraalselt keerukate situatsioonide kui ka sisemiste kõhklustega. Kõige olulisem on see, et sa ise leiaksid endas piisava kindluse ja tugevuse, et mitte kaotada pinda jalge alt. Võid tunda end liigselt emotsionaalsena ning süttid kergesti põlema. Katsu enne paar korda sügavalt sisse ja välja hingata ning alles siis tegutse.

Küllus. Tööasjades oled sel kuul pigem käivitaja ja ideede generaator ning ootad kaaslastelt seda, et nad innustuks ja asuks hooga sinu plaane ellu viima. Erilist edu on oodata siis, kui teed koostööd õhumärgi all sündinud inimestega. Ka raha osas peaksid tulema head uudised.

Tervis. Nüüd on aeg sättida esiplaanile enda vajadused. Paku oma kehale ja vaimule hoolitsusi, puhkust ja naudinguid. Usalda oma valikuid ja intuitsiooni. Sinu tundlik meel suudab valida suurepäraselt hea ja sobimatu vahel. Anna endale ainult võimalus.

Sõnn (21. aprill – 21. mai)

Armastus. Tunnete osas on ees rahulikud ja stabiilsed ajad. Kui soovid oma suhetesse suuremat harmooniat ja õnne, siis pead alustama eelkõige iseendast. Leia üles need asjad, mis sind enda juures häirivad ja mida soovid muuta ning paranda ja tervenda ennast. Olles ise tasakaalukas, rahulik ja armastav, suudad ka oma suhte muuta imeliseks.