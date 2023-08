Lõpetage igasugune tõrkumine

Hahaa! Õige jutt! Minu arvates on see sisuliselt sama asi, kui inimene ei hoia enam kinni oma petlikust „loost“, sest see pole tema tõeline Mina. Ja ma arvan, et just sellest „loost“ kinni hoidmine tekitabki inimestes tõrkumist; teisisõnu öeldes on tegemist ootusega, et asjad peaksid olema mingit kindlat moodi, sest vastasel juhul olukorraga ei lepita. Mina aga arvan, et sel hetkel, kui lõpetame oma „loost“ kinni hoidmise... ...kaovad meie kannatused.