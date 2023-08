Sina ise saad oma tervenemisele kaasa aidata

Mõnikord me haigestume sellisel viisil, mida on kerge ravida. Kui meiega nii juhtub, siis tuleks meil kasutada saadaolevaid toimivaid ravimeetodeid ja tänada kaitseinglit selle eest, et meie haigust on võimalik ravida. Ent isegi ravitav haigus võib meid tugevalt materdada, röövides meilt üleoleva hoiaku ja purustades meie eksliku arvamuse omaenda võitmatuse kohta. Sellised ajutised tagasilöögid võivad anda meile küll märku meie nõrkusest ja meid pisut alandlikumaks muuta, aga see kokkupuude haavatavusega jätab harva püsiva jälje. Me tõuseme taas jalule ja läheme eluga edasi.

Lugu on aga sootuks teine, kui meid tabab mõni raskesti ravitav tervislik seisund, mis ületab tavameditsiini piirid, jätab arstid nõutuks ja viib patsiendid meeleheitele. Kui sinuga nii juhtub, siis võid tunda end hüljatuna, mis muudab olukorra sinu silmis veelgi hullemaks. Mõned arstid ei tule hästi toime sellega, kui tunnevad end võimetuna mingit haigust ravima. Nad võivad kas teadlikult või alateadlikult kaugeneda patsiendist, kelle tervisemure ei allu ühelegi ravile, ning öelda, et neil pole võimalik patsiendi heaks enam midagi teha. Nad tõmbuvad patsiendist eemale hetkel, kui patsient vajab just enim seda, et keegi talle toeks oleks. See, kui inimene tunneb end hüljatuna, isoleerituna, põlatuna, ning kui temasse ei usuta ja teda peetakse nõrgaks, võib osutuda isegi hullemaks kui see, mis ta esiti haigeks tegi.

Neile, kes on koolitatud inimeste tervist „parandama“, pole sugugi lihtne jääda vastutulelikuks, puhtsüdamlikuks ja empaatiliseks nende inimeste suhtes, kes kannatavad viisil, mida leevendada pole võimalik. Mõned siiski suudavad seda, teised aga ei suuda – ning mitte seepärast, et nad pole sisimas head inimesed, vaid seepärast, et see tekitab neis võimetuse ja haavatavuse tunde, sest nad võivad end oma isiklike haavade tõttu vastupidiselt hoopis võitmatuks pidada. Nad ei mõista, et inimesega ühenduse loomine ravib, samas kui kaugenemine teeb haiget.