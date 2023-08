Mida tähendab, kui sinu ekskallim ilmub Merkuuri retrograadi ajal tagasi sinu ellu?

Retrograadne energia ei soosi uute ettevõtmiste ega suhete alustamist, vaid suunab tähelepanu pigem minevikule. Retrograadsel Merkuuril näib olevat lausa saatuslik mõju suhetele. Mõnikord võib see transiit tuua kokku inimesi, kes on kohtuma mõeldud. Mõnikord lõpetab see suhted, mis on mõeldud lõppema. Kui see nii on, siis tea, et see kogemus oli mõeldudki vaid õppetunniks.

Kui kohtud oma endise kallimaga uuesti justkui juhuslikult retrograadse Merkuuri ajal, siis tea, et see ei ole mitte niisama kohtumine. Kindlasti ei tasuks mõelda, et sellel on midagi pistmist sellega, et teil jäi omavahel midagi kogemata, ütlemata või tegemata. See ei ole seotud sinu eksiga, vaid ainult sinuga. Ükskõik, kas kohtud oma eksiga juhuslikult poes või saadab ta sulle üle pika aja sõnumi, et uurida, kuidas sul läheb, ole tähelepanelik.

Merkuuri retrograadne aeg on sisemise vaimse kasvu aeg, mitte tagasi langemise aeg halbadesse harjumustesse või minevikusuhetesse. See on minevikust tarkuse ammutamise aeg, et saaksime elada tasakaalukamas olevikus ja tulevikus. Võta seda kontakti kui märki sellest, et tunnetada, mida sa sellest lõppenud suhtest õppisid. Märka, kas oled sellest mustrist, mis sind ei teeni lõplikult välja astunud ning enda jaoks armastuse alase õppetunni omandanud.

Võib ka juhtuda, et tunned tugevat soovi oma eksiga uuesti suhe luua. See võib ka õnnestuda, kuid siis, kui planeet taas end „õigetpidi“ pöörab, lõpeb ka suhe.

Retrograadse Merkuuri ajal pole eriti soovitatav ka uut suhet alustada. Sel ajal alanud suhted ei tööta sageli pikemas perspektiivis või tunned alati, et midagi on justkui puudu või valesti.