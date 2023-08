Täna saab taevas näha haruldast superkuud

Täiskuu kalade tähtkujus on sobiv aeg erinevate asjade lõpetamiseks. See on aeg asjade kokku võtmiseks selleks, et saaks hakata looma uut. Samuti on see sobiv aeg reflekteerimiseks, endasse süüvimiseks. Uute asjade alustamine ei ole sel perioodil soositud. Kalad on viimane sodiaagimärk, ka seetõttu rõhutab see lõpetatust.