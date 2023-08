Paberist joogikõrs sisaldab kahjulikke aineid rohkem kui plastkõrs

Mõnikord juhtub nii, et inimene on ise enda arvates hea ja hooliv, keskkonnasõbralik ja terviseteadlik, aga siis tuleb järsku salk teadlasi, teeb uuringu, avaldab artikli, ja ühtäkki selgub, et ainult head teha tahtnud inimene on olnud täie tallaga eksiteel, vahendab Novaator.err.ee.