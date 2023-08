Teadlikku hingamist valdama õppides koged rohkem naudinguid, edu, kergust ja tunned end üldiselt paremini

1. Teadlikkuse ja hingamise kombineerimine.

2. Teadlikkuse ja lõõgastumise kombineerimine.

3. Teadliku hingamise ja täieliku lõõgastumise kombineerimine.

Esimene: teadlikkuse ja hingamise kombineerimine

Me hingame kogu aeg, kuid enamasti pole me sellest teadlikud. Hingamine toimub, kuid meie teadvus on suunatud mujale. Meie teadvust tõmbavad ja suunavad erinevad ebateadlikud impulsid, mitmesugused jõud ja teised inimesed. Teadliku hingamise praktiseerimise abil kompenseerime seda teatava loomuliku tasakaalu loomisega.

Kui su teadvus hüpleb pidevalt ühelt asjalt teisele, siis su loomupärane tervenemisvõime ja loovus hajutub või kaob. Kui sa tähelepanu hingamisele suunad, hakkab su energia koonduma ja sa saavutad tohutu isikliku väe. Parema sõna puudumisel ütlen, et „ime“ sünnibki siis, kui kohtuvad hingamine ja teadvus. Paljude inimeste puhul võib juba ainuüksi see lihtne praktika nende elu muuta.

Hakates teadlikku hingamist praktiseerima, kasvatad sa tohutult teadlikkust nii endast kui olukorrast, milles sa parajasti oled. Paranevad tervis, heaolu ja võimekus. Teadlikku hingamist valdama õppides hakkad kogema rohkem naudinguid, edu, kergust ja tunned end üldiselt paremini – nii kehaliselt kui vaimselt, nii oma suhetes kui tööelus.

Teine: teadlikkuse ja lõõgastumise kombineerimine

Mõtle selle peale, et me oleme enamasti täiesti lõõgastunud vaid siis, kui me magame. See tähendab, et me sõna otseses mõttes magame maha oma elu kõige sügavamad lõõgastushetked! Sel ajal on inimene ebateadlik, mis tähendab, et ilmselt pole paljud meist kunagi teadlikult kogenud puhast, sügavat ja täielikku lõõgastumist.