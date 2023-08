NÄDALA TAROSKOOP 28.8-3.9 | Pane end valmis ootamatuteks muutusteks

Nädala kaartideks on narr ja torn. Sind ootavad ees suured ja murrangulised arengud, mis toovad endaga kaasa elumuutusi. Seda ei maksa karta, kuid tuleb endale teadvustada, et mida enam sa vana külge klammerdud ja seda taga nutad, seda raskem on edasi liikuda. Märka, mis sinu ümber toimub ja lase elul end kanda.

Suhete osas võivad ees oodata nii ootamatud lõpud kui ka uskumatud kohtumised, mis viivad suure armastuseni. Nüüd kerkivad esile minevikust pärit mustrid või traumad, mis sunnivad inimesi käituma ka nende endi jaoks ootamatult. Kuna inimesed on pisut ettearvamatud, siis tasuks olla pigem ettevaatlik. Mingeid kiireid otsuseid ega põhjapanevaid järeldusi ei maksaks sel nädalal teha, sest emotsioonid on laes ja see võib mõjutada nii meeleolu kui käitumist.

Tööalaselt võid tunda, et õhus on pinged või sulle on suunatud suuremad ootused, kui sa täita suudad. Midagi, mis tundus muutumatu ja stabiilne, hakkab lagunema ja tekitab ebaturvalise tunde. Praegu on keeruline aeg seoses rahaga. Laenud, investeeringud ja kokkulepped, kõik nendega seonduv tuleks väga hoolikalt üle vaadata, et ei tekiks valesid arusaamu, möödarääkimisi või ebareaalseid ettekujutusi.

Tervise osas tasuks olla tähelepanelik, sest on õnnetuste ja ootamatute tervisehädade tekkimise risk. Hoolitse enda eest hästi. Kui tunned, et vajad puhkust, üksiolemist või aja maha võtmist, siis luba endale seda.

NÄDALA TAROSKOOP 28.8-3.9

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku keisrinna. Nüüd tegeled oma keha ja vaimu vajaduste eest hoolitsemisega. Kuula oma keha, sest just nii saad kõige paremini aimu, millest sa oled puudust tundnud. Nüüd on aeg tegutseda ja lubada oma ellu õrnust, harmooniat, seiklusi, armastust ja teisi häid tundeid, mis vahepeal pole sinu elus just esiplaanil olnud.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)