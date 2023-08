Mida naised meestelt vajavad?

Paljud mehed jätkuvalt ei mõista, eiravad või jätavad tähelepanuta need asjad, mis suhtealaselt toimivad või ei toimi naise juures, kellega nad on lähedaseks saanud (või kellega kaaluvad lähedaseks saamist). Pole ka ime, et sellised mehed peavad naisi raskesti mõistetavateks! Järgnevalt on kirjeldatud paar murepunkti seoses sellega, mida naised vajavad meestelt suhte kontekstis ning mida meestel on võimalik iga punkti puhul ette võtta. See kõik ei tähenda sugugi, nagu naised ei peaks samuti neis valdkondades vaeva nägema, et muuta oma suhe meestega sügavamaks. (Pane tähele, et järgnevalt kirjutatu eeldab, et mõlemad partnerid soovivad kokku jääda ning nendevaheline suhe pole ühe partneri suhtes vägivaldne.)