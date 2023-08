Nartsissistiga läbirääkimiste 14 reeglit

Siinkohal on kindlasti oluline emotsioon kusagil turvalises kohas välja elada ja siis emotsioonitult tegutseda. Kui Sa tegutsed emotsiooniga, siis Sa pole hiljem tulemusega rahul - vähemalt mitte selles olukorras. Kõige paremaid tulemusi nartsissistiga suhtluses olen ma näinud, kui kliendid õpivad ära „nartsissistiga suhtlemise keele“.

Paljud püüavad perelepituses kokkuleppeid sõlmida, lastekaitselt abi saada - leida vahendajaid. Vaja on ju nartsissistile selgeks teha, et ta muutuks ja mõistaks. Aga seda ta ei soovi.

Jällegi oled samas kohas - kolistad ämbrites ja oled pettunud. Nagu kogu suhte jooksul. Välja arvatud „lovebombingu“ faas, loomulikult. Faas, mille nimel püüad anda maksimumi, et see tagasi saada. Senikaua panustad, kuniks tõde päevavalgele tuleb ja Sul saab kõrini üritamisest.

Nartsissist ja empaat on suhtes nagu siga ja kägu. Mõlemal on täiesti erinevad maailmavaated ja väärtushinnangud elule. Nad ei saa üksteisest aru. Kui nartsisisstiga pole midagi, mis seob, siis on lihtne - UKS KINNI JA MINEK!

Kui aga suhte jooksul on soetatud vara, ühised ettevõtted ja ka pisipere on olemas, mis siis saab? Kas olla seotuse pärast koos? Minna lahku ja pidada läbirääkimisi?

Kui koos on halb ja vaated elule erinevad, tuleks saavutada läbirääkimiste kaudu konsensus, kuidas jagada ühist osa peale lahutust. Lihtne on leida ühine arusaam, kui mõlemate eesmärk on soovida üksteisele head ja minna lahku mõistvalt. Nartsissistiga see nii ei ole.

Nii nagu mu kliendid ütlevad, et see on justkui põrgu, siis tõesti, protsess on emotsionaalset väga kurnav, pideva võitlusega ja vaimselt laastav. Aga nagu ikka, kõigele on lahendus, nii ka sellele olukorrale. Selleks olen ma välja töötanud „nartsissistliku keele“, mille põhireeglitest kinnipidamisel saavutad edukaid tulemusi.

Nartsissistiga suhtluses on 14 põhilist reeglit:

1. Suhtlust vii läbi e-maili vahendusel

2. Suheldakse vaid teemadel, milles on vaja kokkulepetele saada

3. Väldi süüdistamist

4. Suhtlus peab olema emotsioonivaba