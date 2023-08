Lahtilaskmine häirimatust olekust ja „alati kontrolli all“ hoiakust

Oma raamatus „Dancing in the Streets: A History of Collective Joy“ („Tantsimine tänavatel: kollektiivse rõõmu ajalugu“) pöördub ühiskonnakriitik Barbara Ehrenreich ajaloo ja antropoloogia poole, et dokumenteerida osavõttu „kollektiivsest ekstaasist“, nagu ta seda nimetab. Ehrenreich teeb järelduse, et me oleme „loomu poolest ühiskondlikud olendid, kes peaaegu instinktiivselt tahavad jagada oma rõõmu“1. Ma usun, et tal on õigus. Samuti meeldib mulle väga idee kollektiivsest ekstaasist – eriti nüüd, mil tundume olevat takerdunud kollektiivsesse hirmu ja muretsemisse.

Lehitsedes oma andmeid, esitasin endale kaks küsimust: 1. Miks on naer, laul ja tants meile nii olulised? 2. Kas neil on mingi ühine muutev element?

Need olid keerulised küsimused, sest jah, me ihkame naerda ja laulda ja tantsida, kui oleme rõõmsad, ent pöördume nende väljendusvormide poole ka siis, kui oleme üksildased, kurvad, elevil, armunud, masendunud, hirmunud, häbeneme, oleme enesekindlad, kahtlevad, vaprad, leiname või oleme ekstaasis (et nimetada vaid mõnda). Ma olen veendunud, et iga emotsiooni jaoks on olemas oma laul, tants ja tee naeru juurde.

Pärast paar aastat kestnud andmete uurimist sain ma teada: Naer, laul ja tants loovad emotsionaalse ja spirituaalse ühenduse; nad meenutavad meile üht asja, mis on tõesti tähtis, kui otsime lohutust, pühitsemist, inspiratsiooni või tervenemist: me pole üksi.