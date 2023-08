Alkeemia lugemisnurk | Minu ootamatu tervenemise teekond

Kuidas on võimalik, et mõned inimesed teevad kõik õigesti, aga jäävad ikkagi haigeks, samas kui teised ei tee pealtnäha midagi erilist, aga tervenevad täielikult? Kuidas toimib usu abil tervendamine – või kas see üldse toimib? Mis peitub haiguse spontaanse remissiooni nähtuse taga – ja kas meil on võimalik seda kuidagi mõjutada? Kas me saame end muuta vastuvõtlikumaks imedele? Dr Lissa Rankin oli kindel, et piisavalt põhjaliku otsimisega võib sellistele küsimustele vastused leida, ning alustas kümneaastast teekonda uurimaks neid teemasid ja enamgi veel. Oma raamatus „Püha meditsiin“, mis käsitleb tervendavate imede otsimist olukorras, kus miski muu pole aidanud, järgneb lugeja dr Rankinile üle kogu maailma, et kohtuda nii andekate kui ka ebaausate ravitsejatega. Te lähete koos palverännakutele pühapaikadesse, uurite tervendamise teadust ja õpite, kuidas end ravitseja valimisel kaitsta. Sulle edastatakse põlisrahvaste kultuuride pakutud tarkust, mille alusel algab meie tervenemine meie pühast sidemest Emakese Maaga, ning sa sukeldud sügavale uuenduslike traumauuringute maailma, kus on käivitumas meditsiinirevolutsioon. „Püha Meditsiin“ sisaldab rikkalikult praktikaid ja vahendeid, mida dr Rankin on pidanud eriti tõhusaks, ning pakub läbimõeldud ja selgelt kaalutletud käsitlust küsimuste kohta, mis puudutavad meie tervenemist – ja lootusekiirt abivajajatele.