Teadvelolek iseendast: oma olemuse tabamine

Selle fotode näite puhul pole raske taibata, et sa pole see, mida vaatad, kuid on asju, millega samastume rohkem. Näiteks oma kehaga. Samastume kehaga piisavalt, et väita: „Olen neljakümne kolme aastane viie jala ja kuue tolli pikkune naine.“ Kas see on tõesti see, kes oled: neljakümne kolme aastane viie jala ja kuue tolli pikkune naisekeha? Või on keha midagi, millest sina oma keha sees oled teadlik? Et asjast aru saada, alustame kätest. Kui sinult küsitakse, kas sa näed oma kätt, vastaksid: „Jah, ma näen oma kätt.“ Hästi, aga kui jäid käest ilma? Ära mõtle valust; kujutle lihtsalt hetkeks, et seda enam pole. Kas sina oleksid ikka kohal? Kas sa ei märkaks käe kadumist? See on nagu fotode vaheldumine: kui käsi oli olemas, sa nägid seda. Kui käsi oli läinud, nägid, et seda pole. Sa ise – see, kes nägi – ei muutunud; muutus see, mida vaatasid. Su keha on lihtsalt üks järjekordne asi, mida näed. Jääb küsimus: kes see ikkagi on su sees ja näeb?