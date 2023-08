Emotsionaalse vägivalla poolt tekitatud häbi kahjustab vaimset ja füüsilist tervist

Emotsionaalse vägivalla põhjustatud halvav häbi ja enesesüüdistamine võivad su sõna otseses mõttes haigeks teha. Uuringud näitavad, et häbi on seotud stressiga, eriti siis, kui inimesel on tunne, et tal puuduvad oskused, teadmised, võimed või jõud olukorraga toime tulla. Häbi mõjub laastavalt ka psüühikale. Ta võib mõjuda laastavalt enesehinnangule, enesekindlusele, kehakuvandile, seksuaalsusele, võimele suhestuda teiste inimestega, võimele või valmisolekule enda eest hoolitseda või end kaitsta. Mõned tagajärjed võivad olla tõsised, mõned mõõdukad, kuid kõikidel juhtudel on tagajärjeks probleemid isiksuse tasandil.