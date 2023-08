Need on ehtsa väe neli põhilist alust

Selle hulka kuulub kaastunne ehk teistest hoolimine. Seda liiki armastus mõjub selliselt, et näed iga näljast ema ja näljast last kui omaenda ema ja last.

Alandlikkus

Seda liiki alandlikkus tunnistab, et teiste inimeste elud võivad olla sama rasked kui sinu oma ning kõigi elus leidub mingil määral valu, kaotust ja raskusi. Alandlikkus võimaldab sul meeles pidada, et kõik on kaunid hinged ja kõigil tuleb elus vaeva näha.

Kellelegi andestamine selle eest, et ta sulle haiget või ülekohut tegi, on nagu raske koorma mahapanek. See inimene, kellele andestasid, ei pruugi sinu andestusest isegi teadlik olla, sest eelkõige teed sa seda just enda jaoks. Kui sa teistele ei andesta, hakkad sa maailma nägema nii, nagu su silme ees oleksid tumedate klaasidega prillid, mis muudavad kõik rõõmutuks ja vaenulikuks. Andestamine sarnaneb nende prillide äravõtmisega ning nägemisega, et maailm on tegelikult täis armastust ja valgust.

Selgus

Selgus tähendab oma elu nägemist suurema tervikuna. Sa mõistad, et sa pole mingi ohver, vaid oled tulnud siia maailma kõigist oma kogemustest õppima, olgu need kogemused siis positiivsed või negatiivsed. Taipad, et oled surematu hing, ning seetõttu ka midagi lõputult enamat kui vaid see keha ja isiksus, mille hetkel enda omaks oled võtnud.

Igapäevane elu näib sageli olevat otsekui võistlus erinevate isiksuste - kallimate, abikaasade, vanemate, õdede-vendade, firmade, ühiskonnaklasside ja riikide vahel, kes kõik püüavad kedagi teist mingil moel kontrollida. Selline välise võimuga väljenduv kontroll põhineb meie meeltel - sellel, mida suudame välises maailmas näha, kuulda, haista, maitsta või puudutada. Erinevalt ehtsast väeston see võistuslik ja püüab alati juhipositsiooni kätte võita.

„Tahe teiste üle võimutseda on nõrkus, mis on maskeeritud tugevuseks.“ Eckhart Tolle

Katkend on pärit kirjastuselt Pilgrim ilmunud Babtist de Pape´i raamatust „Südame vägi“.