See avatud, avar, armastav olemus on sinu pärisosa. Ülim armastaja olla tähendab elamist sellena, kes sa tegelikult oled. See ei tähenda enda muutmist. See on äratundmine, enda olemuse tunnetamine sügavalt ja tõeliselt – kes sa juba oled, kes sa alati olnud oled ja kes sa alati olema saad. See tähendab, et sinus on kogu aeg teadmine, et kõik sinu teod – nii unes kui ilmsi – hakkavad iseeneslikult kiirguma selle loomuliku ja lõõgastunud avara olemise allikast, mitte stressipõhistest vajadustest ja hirmudest.