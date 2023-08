Oluline on julgus aktsepteerida end sellisena nagu oled

Oled sa märganud, et kui sina kedagi milleski süüdistad, siis seesama inimene süüdistab sind samas asjas? Vaat mispärast on nii tähtis õppida ennast mõistma ja aktsepteerima niivõrd täielikult, kui see üldse võimalik on. Ainult nii võime aegamööda hakata situatsioonidest läbi minema ilma liigsete kannatusteta. Ainult sinust sõltub otsus, kas võtta end kätte ja saada oma elu peremeheks või lubada, et seda kontrollib su ego. Et seda dilemmat lahendada, läheb vaja kogu su mehisust, sest sel juhul sa kisud möödapääsmatult lahti vanad haavad. See aga on väga valus. Mida tugevamini sa teatud olukorras kannatad või oled hädas teatud tüüpi inimsuhetega, seda vanem on su probleem.

Väljapääsu otsides võid loota oma sisemise jumala peale. Tema vägi on sinus olemas ja töötab alati. Ta tegutseb nõnda, et suunab sind inimeste ja olukordade juurde, mis on hädavajalikud su kasvuks ja arenemiseks. Su hing tahab, et võtaksid end omaks kõigi kogutud kogemuste, vigade, tugevate ja nõrkade külgede, soovide ja läbikukkumistega.

See enese aktsepteerimise vajadus on meil kõigil. Ent varsti pärast sündi hakkame märkama, et püüdlus olla mina ise kutsub täiskasvanutes ja ümbruses esile rahulolematuse. Me teeme järelduse, et loomulik olla on halb ja ebaõige. See avastus ei ole meeldivate killast ja kutsub lapses sageli esile vihapurskeid. Niisugused pursked toimuvad nõnda sagedasti, et kõik suhtuvad neisse kui millessegi normaalsesse. Neid nimetatakse lapse või teismelise kriisideks. Võib olla, et inimolevuste juures ongi need normiks muutunud, ent loomulikuks ei saa neid küll pidada. Kui lapsel on lubatud olla tema ise, siis ta peab end ülal loomulikult ja tasakaalukalt ega hakka mitte kunagi „korraldama kriise“. Kahjuks selliseid lapsi peaaegu ei ole olemas.

Selle asemel elab enamik lastest vastavalt minu vaatlustele üle neli järgmist etappi:

I etapp – äratundmisrõõm, et olen olemas, olen mina ise;

II etapp – kannatus selle pärast, et olla ISE ei tohi;

III etapp – kriisiperiood, mäss, vastuhakk;