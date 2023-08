NÄDALA TAROSKOOP 21.-27.8 | Ees ootab palju suhtlemist

Nädala võtab kokku sauade äss. Sinu teega ristub võimalus, mis nõuab piisavalt julgust ja pealehakkamist, et see enda heaks tööle panna. Sul on palju tahtejõudu ja soovi korral suudad saavutada mida iganes. Kui oskad ja suudad end piisavalt motiveerida, siis saadab sind edu. Kui oled endale seadnud eesmärgi, millesse kogu hingest usud, siis ei ole olemas midagi, mis suudaks sind takistada oma sihte saavutamast.

Tervise osas peaksid keskenduma sellele, et sinu hing ja keha vajavad rahu. Praegu on suur oht selle osas, et inimesed kipuvad üle mõtlema ja oma probleeme suuremate ja hullematena nägema, kui need on. Samuti tasub hoida mõõdukust erinevatel sotsiaalsetel üritustel. Ära liialda toidu ega alkoholiga ning tunneta, kas ehk suhtlemine võtab sinult energiat. Kui see on nii, siis kuula oma sisetunnet ja anna endale puhkust ja vaikust.

Tööalaselt on nüüd võimalik omandada uusi oskusi ja teadmisi, mis aitavad sul oma ettevõtmistega edukamalt hakkama saada. Sinuni jõuab olulist infot, mis kergendab otsuste langetamist. Raha osas on üldiselt hea aeg, sest sissetulekute üle sa kurta ei saa, küll aga peaksid silma peal hoidma oma väljaminekutel. Kui soovid raha kusagile paigutada, investeerida või kinnisvara soetada, siis isegi kui sulle tundub, et tead kõike ja oled endas täiesti kindel, siis konsulteeri ikkagi enne suure ja olulise otsuse tegemist mõne nutika spetsialistiga.

Suhete osas on ees ootamas palju meeldivaid kohtumisi ja häid emotsioone. Võid muutuda kohati nostalgiliseks ja samuti võid kokku puutuda mõne inimesega oma minevikust, kes on sulle oluline olnud. Võid olla tundeline ja filosofeeriv ning otsid kõiges sügavamat tähendust. Armastuse osas on hetkel aeg, kus tuleks oma suhet tähistada ja väärtustada. Võta aega, et nautida elu ja romantikat.

Nädala kaartideks on mõõkade paaž ja karikate kolm. Pane end valmis selleks, et puutud kokku inimeste või sündmustega oma minevikust, kes või mis mõjutavad su elu siiamaani. Ees ootab palju suhtlemist ja üritusi, kus saad meeldivalt aega veeta toredate inimestega.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaardiks on müntide äss. Nüüd on aeg järgneda oma unistustele, kuid kindlasti tasub seda teha alles siis, kui sul on olemas korralik plaan ja kindel selgus oma sisemuses. Kõige edukamalt läheb hetkel just nende projektide teostamisega, mis ei ole väga kaugeleulatuvad, vaid on pigem lühema perioodiga saavutatavad. Väga hea aeg koduga ja perekonnaga tegelemiseks ning samuti tööalaste plaanide tegemiseks.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku sauade neli. Sind ootab ees väga hea nädal, kus tunned, et suudad nii mõndagi oma unistuste täitumise osas ära teha. Oled oma lähedastega ühel lainel ja just head inimsuhted on need, mis sind paljuski edasi aitavad. Suudad end tavapärasest rohkem avada ja julged näidata oma nõrkusi ja tugevusi. Just sinu siirus, avatus ja julgus on see, mis sel nädalal sind igal elualal kenasti edasi viib.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab müntide kuus. Sel nädalal on esiplaanil rahaga seotud teemad. Pead ise raha välja andma ning ootad ka kusagilt saabuvat rahasummat. Lisaks sellele peaksid nüüd enda jaoks lahti mõtlema ka laiemalt töö ja rahaga seotud teemasid. Kas tunned, et annad rohkem, kui vastu saad? Või tunned hoopis, et oled kellelegi võlgu? Katsu leida rahaasjades tasakaal.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on müntide kuninganna. Sind ootab ees rahulik periood, mis ei too endaga kaasa plahvatuslikke arenguid ega ootamatuid sündmusi. Pigem liiguvad asjad stabiilselt ja rahulikus tempos. Hea aeg on elu materiaalse poolega tegelemiseks ning püsiväärtuste loomiseks. Suhetes on samuti ootamas rahuldustpakkuv aeg - nüüd on õhus energiad, mis toidavad sensuaalsust, viljakust ja meelelisi naudinguid.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)