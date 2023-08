ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge teraapialabor|Marek Strandberg: meie hool loomade suhtes peab olema suurem!

Anneli Urge teraapialabori seekordseks külaliseks on Postimehe teadustoimetuse juhataja, materjaliteadlane ja looduskaitsja Marek Strandberg. Saates kuuleme, miks on metsaasukad hakanud üha innukamalt linnadesse tungima ja milliseid väljakutseid see inimestele muutuvas linnakeskkonnas esitab ning kuidas saame aidata linnas hättasattunud metsloomi ja linde. „Peame hakkama harrastama äramahtumise, mitte päästiku ja sihiku loogikat,“ ütleb saatekülaline Marek Strandberg. „Liigirikkus hoiab ka linnaloodust tasakaalus. Kui hakkame respekteerima erinevaid loomade kogukondi, mis on väga intelligentsed, on tulemuseks ka tervem ja vähem agressiivne ühiskond.“