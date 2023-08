Saa hinnangutest vabaks!

Selleks, et saaksid oma peas pesa teinud hinnangutepusa prügist puhastama hakata, tuleks kõigepealt selle sisust teadlikuks saada. Näiteks kirjuta üles kõik need asjad, millega sa enda puhul rahul ei ole. Mõtiskle, kust need arvamused iseenda kohta võivad pärineda. Tihti üllatud isegi! Kui oled teemale sel viisil pisut enam valgust heitnud, on lihtsam kriitikakuradike õlalt pühkida. Üks viis seda teha on luua igale negatiivsele hinnangule positiivne vastulause. Näiteks kui üks sinu üleskirjutatud hinnanguid oli „ma olen paks“, võiks su vastulause olla „ma olen naiselik“. Iga asja nägemine oleneb ju vaate - vinklist, seega muuda see vaatevinkel teadlikult positiivseks!