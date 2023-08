Olen ise sellisest maailmast, kus teineteise tegemisi kontrollitakse – või veel hullem: piiratakse –, nii välja astunud, et mulle tundub igasugune teineteise vabaduste kallale minemine võõras ja vastumeelne. Ma ei kujutaks sellist elu enam ettegi.

Hinge tasandil ei ole keegi kellestki sõltuv, kõik hinged on vabad. Mida parema kontakti sa endaga saad, mida vabamalt ja julgemalt ennast tunned, seda vähem suhtevahtu sa enda ümber vajad. Suhe on tore ja annab elule palju juurde, aga sellest ei peaks sõltuma sinu sisemine rahu ja heaolu. Hea suhte aluseks on sinu hea suhe iseendaga.

Minu meelest ei pea alati suhe üheselt fikseeritud olema, kaks inimest võivad ka niisama ja vabalt, ilma ametlikult suhtes olemata koos olla. Ma saan aru, et inimesed tahavad turvatunde pärast suhtlemisvormile mingi nime anda, aga see ei pea alati nii olema.

Teadlikus suhtes jäävad partnerid iseendaks ka oma välimuse eest hoolitsemisel. Oi kui palju ma näen sellist suhtumist, et nüüd ma olen suhtes, mees või naine on leitud, mis ma ikka enam nii palju pingutan. Ma ei jõua ära imestada, kui näen mõnda tuttavat, kes on kogu aeg ilusas vormis olnud ja väga hea välja näinud, aga nüüd on ennast päris ära kaotanud. Kas ta enne pingutas siis kellegi teise pärast? Aga kuidas jääb iseenda austamise ja armastamisega?

Tihti arvatakse, et lahkumineku põhjuseks oli vaat see olukord, aga tegelikult on väga harva põhjust ühe sündmuse pärast lahku minna. Esimese emotsiooni pealt ei tohikski minema joosta. Tuleb rahulikult rääkida, mis sulle ei sobi, sest teine võib lihtsalt teadmatuses olla. Inimesed arvavad, mida sa mõtled, aga nad ei tea, mida sa mõtled. Väljenda ennast nii palju kui võimalik, sest kaks inimest võivad ka ühte ja sama sõna täiesti erinevalt mõista. Mida iganes sa tunned, ütle see välja, aga tee seda läbi südame. Kui sa hakkad ego kaudu oma tundeid ja tahtmisi selgitama, siis on tüli majas. Teine pool saab kohe aru, kas sa räägid südamest või sa räägid peast.