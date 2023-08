Oma parima mina leidmiseks tuleb vabaneda oma halvimast minast

„Kui meil on küllaldaselt vaprust enda sisse vaadata, siis avastame, et käitume nii seetõttu, et meis on terve hulk auke. Usume ekslikult, et sisemist tühjust saab täita väliste asjadega. Aga see ei õnnestu kunagi. Mitte kunagi. Aga ikkagi – kui paljud meist eluga poole peale jõuavad, toimub oluline pööre. Me saame aru, et me ei ela igavesti ja meie päevi on loetud arv. Nii loome sideme oma surelikkusega. See on oluline hetk. Me saame aru, et meiegi sureme. Tõeliselt tähtis tõuseb nüüd selgemini esile. Mõtleme sagedamini elu üle järele. Hakkame endalt küsima, kas oleme oma annet täiel määral ära kasutanud ja väärtushoiakutele truuks jäänud ning saavutanud edu selles, mis on meile oluline.