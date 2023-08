Alexis Varnum: vabanemine soovist muuta kedagi või midagi koos sügava eneseaktsepteerimisega loob imesid!

Kuid vähe kirjutatakse sellest, et kui sa saavutad võime luua endas õnne, tasakaalu ja rahu siis välised peegeldused ja seisundid ei tundu enam nii vajalikud, sa ei ihalda neid, ega soovi kogu jõust neid kogeda. Sest sees on lihtsalt hea ja sellest täielikult piisab.

Jah, on meeldiv võtta vastu headust väljastpoolt, kuid märksa olulisemaks muutub sulle see, mida sa pidevalt endas tunned ja endast välja kiirgad.

See seisund, mis koosneb rahulikust rõõmust, hingerahust ja soojusest, muutub sulle oluliseks, mitte välismaailma materiaalsed asjad ja hüved. See on nii ilus ja tervendav jõud mitte ainult sinule, vaid ka kõige ümbritseva jaoks.

Kõige olulisem on, et selles etapis sa ei oota, et teised peaksid tundma sama, mis tunned sina, vaid lihtsalt aktsepteerid nende valikuid ja armastad neid, kes on sinu läheduses. Huvitaval kombel loomise oskus algab armastavast pilgust. Vaata armastava pilguga iseennast!