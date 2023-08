Unevõla tagasimaksmine on pea lootusetu

Ilmselt on kõik kuulnud, et ööpäevas võiks magada umbes kaheksa tundi. Kui nädala sees jääb unetunde väheks, siis sageli mõeldakse, et küll nädalavahetusel saab rohkem magada. Justkui üks pikk uni teeks tasa teised lühikeseks jäänud ööd. Värske teadustöö põhjal sellele loota ei saa, vahendab Novaator.err.ee.