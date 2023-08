Augustikuu energiad 2023

Energiate navigeerimine praeguses hetkes võib tunduda intensiivne. Siiski on oluline mõista, et need intensiivistunud energiad teenivad suuremat eesmärki - täiendada meie teadvust ja toetada meie vaimset evolutsiooni. Universum pakub rohkem võimalusi vabaneda vanadest kihtidest, uskumustest ja mustritest, mis ei teeni enam meie kõrgeimat hüvangut.

August toob meile palju turbulentsi ruutude kujul ning Merkuuri retrograad, mis on tuntud kui suhtluse ja tehnoloogia häirija, julgustab meid aeglustuma, hindama oma plaane ümber ja peegeldama oma tegusid. On aeg täpsustada oma sihti ja veenduda, et see vastavab meie autentsele minale.

Uraan, tuntud kui suur äratundja, soovib meid vabastada vananenud struktuuridest ja tuua esile vajalikke muutusi. Selle mõjul võime kogeda ootamatuid nihkeid meie suhetes või suuremat iseseisvuse ja vabaduse iha, kui me murrame läbi vanast programmeeringust. On kriitiline suhtuda sellesse perioodi avatud mõtteviisiga ja valmisolekuga omaks võtta ettearvamatust.

Veenuse ja Uraani transformeeriva energia kaudu võime selle ülemineku läbida armu ja julgusega, võimaldades autentsete ühenduste ilmnemist ning sügavamat mõistmist meie vajadustest ja soovidest.

August 13: Päikese-Veenuse ühendus

Hinge ühendustega joondumine

13. augustil, kui Päike asub kuninglikus Lõvi tähemärgis, joondub see Lõvis oleva Veenusega, mis on praegu retrograadis. See taevalik kohtumine täidab õhu dünaamilise ja kirgliku energiaga, kutsudes esile südame olulised küsimused. Nende liit kutsub meid ümber hindama oma väärtusi, suhteid ja soove. See pakub introspektsiooni ja eneseavastamist, sundides meid süvenema oma emotsioonidesse ja hindama oma soovide autentsust.

Peale hiljutist kohtumist Uraaniga toob Veenus kaasa uue ja innovaatilise energia, mida täidab uuendatud eesmärk ja autentsus. Kasuta seda perioodi, et otsida sügavamat mõistmist oma vajadustest ja soovidest ning täida oma loovaid püüdlusi armastusega.

August 15: Päikese-Uraani ruut

Muutustega toimetulek

Kui Päike põrkub 15. augustil Uraaniga, soovitame valmistuda elektriliseks energiaks, mis lubab põnevust, muutust ja ootamatuid nihkeid erinevates eluvaldkondades.

Päikese ja Uraani vaheline ruut tekitab pingeid, mis julgustavad meid murdma vabaks rutiinidest ja vanast programmeerimisest. Olge valmis üllatusteks ja ootamatuteks võimalusteks, mis võivad teie igapäevast rutiini, suhteid või karjääriteekonda raputada. Kuigi see energia võib tunduda kaootiline, pakub see väärtuslikku võimalust uurida uusi horisonte ja nihutada piire selle osas, mis on võimalik. On oluline jääda kohanduvaks ja hoida avatud mõtteviisi.