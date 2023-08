Kas armastus võib ellu ärgata ka pärast seksuaalset truudusetust?

Miski ei tapa lähedust nii nagu seksuaalne truudusetus. Seksuaalvahekord on inimesi liitev kogemus. See seob kahte inimest väga sügaval tasandil. Peaaegu kõigis kultuurides tähistatakse koos elama asumist pulmatseremooniaga ning paljudes kultuurides õnnistatakse abielu sisse esimese öö seksiga ja mesinädalatega. Seks on kahe inimese eluaegse teineteisele pühendumise kinnitus. Kui pühendumist reedetakse, mõjub see abielule hävitavalt.